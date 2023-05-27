Herkes yerli sanıyor! İşte Türk sanılan duyunca çok şaşıracağınız yabancı markalar Ülkemizde satılan markaların yerli mi yabancı mı olduğu hep merak ediliyor. Birçoğumuzun yerli sandığı ama yabancı olan markaları ve ne zaman satıldıklarını sizler için derledik.

Türkiye’de sıklıkla tercih edilen markalardan bazıları Türk sanılmasına rağmen aslında yabancılara ait olabiliyor.

Markaların isimlerinden dolayı yerli olduğunu düşünebiliyoruz ancak durum öyle değil. Bu markaları öğrenince çok şaşıracaksınız.

Tükiye’de faaliyete başlayan firmalar yabancılara satılabiliyor. İsmi sebebiyle yerli sandığımız bu markalar satıldıktan sonra da ismini kullanmaya devam ediyor.

Biz de sizler için bu markaları derledik. İşte çoğumuzun yerli sandığı ama yabancı markalar…

1- Erikli

1960'lı yılların başında Nihat Aslanoba tarafından kurulan Erikli, 2006 yılında İsveç markası olan Nestle'ye satılmıştır.

2- Hacı Şakir

Adını, kurucusu Hacı Ali Bey'in oğlu Hacı Şakir'den alır. Hacı Ali Bey 19. yüzyılın ortalarında Kırım'da sabun ve mum üreticiliği yapan Kazan Tatarı bir müteşebbistir. 1925 yılında Atatürk'ün imzasıyla tescil edilen marka 1999 yılında Colgate'e satıldı.

3- Petrol Ofisi

2016 yılında Türkiye'de 1709 istasyonu bulunan Petrol Ofisi 2017 yılında 1 milyar 268 milyon Euro'ya Hollanda merkezli Vitol Grubu'na satıldı.

4- Banvit

1968 yılında Bandırma'da yem üretimine başlayan tesistir. Ocak 2017'de Brezilyalı BRF GmbH firmasına satıldı.

5- Atasun Optik

Adını duyunca direkt Türk markası diyesi geliyor insanın. Ancak Atasun Optik, Türkiye'ye özel olarak açılmış bir mağaza zinciridir. 2007 yılında ana şirket olan GrandVision tarafından Türkiye'ye gelip Atasun Optik adını aldı.

6- Damla Su

İsminden dolayı yerli sandığımız Damla Su, CocoCola firmasına aittir.