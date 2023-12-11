Herkes yılbaşında bu çiçeği alıyor! Peki Kokina nedir? Yılbaşı çiçeği olarak bilinen Kokina yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte çiçekçilerdeki yerinni aldı. İşte şans ve mutluluk getirdiğine inanılan Kokina’nın hikayesi…

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Kokina, yılbaşı dönemlerinde ortaya çıkan ve küçük kırmızı meyveleri ile dikkat çeken bir bitkidir. Türkiye’de genellikle yılbaşı çiçeği olarak bilinir. Kokina çalılar halinde yetişen bir çiçektir. Kokina isminin anlamı ise Yunanca da “kırmızı” anlamına gelen “kokino” kelimesinden gelmektedir.

Kokina yaygın olarak Akdeniz ve Orta Doğu’da yetişirilir. Çiçeğin şan ve mutluluk getirildiğine inanılır. Bir rivayete göre ise, kokina çiçeğinin kırmızı meyveleri ve yaprakları solmadan bir sonraki yıla girilirse çiçeğin sahibinin bir ev sahibi olacağına inanılır.

Şans ve mutluluk getiriyor...

Kokina, şans ve mutluluk getiridiğine inanıldığından Türkiye’de de yılbaşı zamanında yaygın olarak alınarak bir bitkidir.

Kokinaya dair bir efsane:

Bir zamanlar, çok fakir bir köylü yaşarmış. Köylü, karısı ve çocukları ile birlikte küçük bir kulübede yaşarmış. Bir gün, köylü ormanda gezerken, bir kokina çalısıyla karşılaşmış. Çalıdaki kırmızı meyveler, köylünün dikkatini çekmiş. Köylü, çalıdan birkaç meyve koparmış ve eve götürmüş.

Köylü, meyveleri karısına ve çocuklarına vermiş. Aile, meyveleri yemiş ve çok beğenmiş. O günden sonra, aile her yılbaşında kokina meyveleri yemiş.

Bir yılbaşı gecesi, köylü ailesini bir rüya görmüş. Rüyada, bir melek ona görünmüş ve şöyle demiş: "Kokina meyveleri, size şans ve mutluluk getirecek. Bu meyveleri her yılbaşında yiyin, her zaman mutlu ve huzurlu olacaksınız."

Köylü, rüyasından uyandığında çok sevinmiş. O günden sonra, aile kokina meyvelerini her yılbaşında yemiş. Aile, kokina meyvelerinin sayesinde, gerçekten de çok mutlu ve huzurlu olmuş.

İşte bu efsane, kokinanın şans ve mutluluk getirdiğine dair inancın kökenini anlatmaktadır.