Herşey nasıl yazılır? Herşey kelimesi birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır? Herşey kelimesinin nasıl yazıldığı sürekli karıştırılmaktadır. Peki yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında bulunan herşey nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre herşey kelimesinin doğru yazılışı..

Bazı kelimelerin doğru yazılışı sürekli karıştırılmaktadır. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışını öğrenebiliyor.

Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında bulunan "herşey" kelimesinin doğru yazılışı internette sık sık araştırılmaktadır.

Yazarken doğru gibi gelsede bazı kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı kafa karışıklığına sebep olabiliyor.

Peki, "herşey" kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. Herşey kelimesi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? İşte bu sorunun yanıtı..

Herşey kelimesi nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre 'Herşey' kelimesinin anlamı "hepsi, tümü" olarak tanımlanmaktadır.

TDK'ya göre 'Herşey' kelimesinin doğru yazılışı ayrık olandır. Yani her şey kelimesi ayrı yazılır.

DOĞRU : Her şey

YANLIŞ : Herşey