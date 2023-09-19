Hesaba ek: Kuver ücreti neden alınır, yasal mıdır? Bilmeden ödemeyin! Restoranlarda hesap fişindeki ek ücret, "kuver" adı altında alınıyor. Peki, kuver nedir? Kuver ücreti neden alınır? Kuver ödemek zorunlu mu, yasal mı? İşte tüm detaylar...

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Nereye gitseniz adisyon hesapladığınızdan fazla mı geliyor...

Kuver detayını atlıyor olabilirsiniz.

Bir restoranda aldığınız servisi, hesap ödeyerek tamamlarsınız. Ancak hesap tahminini bir türlü tutturamıyorsanız, muhtemelen kuver ücretini atlıyorsunuz.

Kuver Fransızca kökenli kelimedir ve TDK’ye göre restoranlarda yemeklerin servis edilmeden önce masaya serilen masa örtüsü anlamına gelmektedir.

Kuver ücreti, restoranın veya mekanın türüne ve sunulan hizmetin niteliğine bağlı olarak değişebilir.

Bu ücretin yasal olup olmadığı ise sıklıkla merak konusu olmaktadır.

Peki, kuver ücreti neden ödenir? Kuver yasal mı? İşte detaylar...

Kuver ücreti ne için alınır?

Kuver (veya couvert), restoranlarda veya benzeri yemek servis yerlerinde müşterilerin masaya oturduklarında kullanabilecekleri tabak, çatal, bıçak, kaşık, peçete gibi masa eşyalarını içeren temel masa düzenlemesi veya masanın kullanılabilir hale getirilmesi için sunulan öğeleri ifade eder.

Aynı zamanda ekmek, tuz, biber, yağ, sos vb. servisler de kuver ücretine girer.

Türkiye'de kuver ücreti yasal mı?

Türkiye'de kuver hizmeti sunmak ve bu hizmet için ücret talep etmek yasal bir uygulamadır.

Restoranların bu konuda farklı politika ve uygulamaları olabilir, bu nedenle gitmeyi planladığınız mekanın kurallarını ve ücretlendirme politikalarını önceden öğrenmek önemlidir.