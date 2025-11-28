HGS cezası sorgulama 2025: Plakaya göre HGS ihlalli geçiş öğrenme

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yapılan geçişlerde bakiye yetersizliği, etiket arızası ya da çeşitli teknik nedenlerle ihlalli geçiş gerçekleşebiliyor.

Bu durumlarda, geçiş tarihinden itibaren belirli bir süre içinde yükleme yapılmazsa araç sahiplerine para cezası uygulanabiliyor.

Özellikle yoğun trafiğin yaşandığı otoyol ve köprülerde yapılan geçişlerin takibi zorlaştığı için, birçok sürücü farkında olmadan ihlalli geçiş yapabiliyor.

Bu nedenle, HGS cezası bulunup bulunmadığını düzenli olarak kontrol etmek büyük önem taşıyor.

Araç sahipleri, herhangi bir ek masrafla karşılaşmamak için geçiş bilgilerini e-Devlet sistemi üzerinden kolayca sorgulayabiliyor

Peki; HGS cezası nasıl öğrenilir? HGS ihlali geçiş sorgulama ekranı ve detaylar...

HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMA 2025

Sisteme giriş yapıldıktan sonra “HGS İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama” hizmeti üzerinden araç plakasıyla ilişkilendirilmiş tüm geçişler görüntülenebiliyor. Böylece hem mevcut cezalar hem de geçiş tarihleri detaylı şekilde incelenebiliyor.

HGS sorgulama ekranı