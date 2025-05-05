Hıdırellez duası 2025: Dileği olan bunu okuyor

Yağmur Uçar

Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Her yıl 5-6 Mayıs tarihleri aralığında kutlanan bu özel gün, Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkmıştır.

Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapılması gerekenlere ek olarak bir de duasının okunması gerekiyor.

Hıdırellez dileklerini gül ağacının dalına bağlarken okunan bir dua olan Hıdırellez duası arama motorlarında araştırılıyor.

Peki, Hıdırellez günü nasıl dua edilir? Hıdırellez dilek duası nedir? Hıdırellez'de hangi dualar okunur? İşte detaylar...

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI

Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.

Hıdırellez dilek duası:

"Bismillahirahmanirahim, Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin."

Hıdırellez dileklerini gül ağacının dalına bağlarken bu duayı okumanız gerekiyor;

“Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS”

Bu dua 40 defa okunuyor. 5 Mayıs günü 39 defa okunuyor. 6 mayıs günü 1 defa okunup 40’a tamamlanıyor