Hıdırellez geldi çattı: Eğer bu gece tuz yiyerek uyursanız... Evlenmek isteyenler yapsın! Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan "Hıdırellez", geldi çattı. Dileklerini dileyip gül ağacının altına gömenlerin dışında, tuz yiyerek uyuyanlar da var. Peki, bu gece tuz yiyip uyursanız ne olur?

Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanan Hıdırellez, bu gece başlıyor.

Yıllardır çeşitli etkinliklerle kutlanan bu gecede, dilekler dilenir ve bir gül ağacının dibine gömülür.

Bu dileklerin 1 yıl içerisinde gerçekleştiğine inanılır. Bu etkinlikler ise yöreden yöreye de farklılık gösteriyor.

Bu gece başlayacak olan Hıdırellez, 6 Mayıs günü ise sona erecek. Dileklerini gül ağacına gömenlerin, yarın alıp bir yerde saklaması gerekiyor.

Ayrıca bu gece yapılacak bir başka adet daha var. Bu adete göre, evlenmek isteyenler eşlerini rüyalarında görebilir.

Eğer bu gece tuz yerseniz...

Tarotun Perisi isimli bir Twitter hesabı, Hıdırellez günü yapılan bir adeti paylaştı. Buna göre tuz yiyerek uyumak, size eşinizi gösterebilir.

Tuz yer ve uyursanız;

•"Uyumadan önce tuzlu yiyecekler veya tuz yiyip su içmeden uyunduğunda, o gece rüyanızda size bir bardak su veren kişinin evleneceğiniz kişi olduğu söylenir.Oldukça yaygın olarak, evleneceği kişiyi rüyasında görenler var."

Dilek dilemenin detayları

Hıdrellez gecesi, Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır.

Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar.

Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar