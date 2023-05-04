HIDIRELLEZ MESAJLARI 2023: En güzel bahar temalı, resimli Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri! Doğanın uyanışını müjdeleyen Hıdırellez, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. Bu yıl da coşkuyla kutlanacak olan Hıdırellez için resimli mesajlar ve sözler araştırılıyor. Baharın coşkusunu sosyal medya hesabından sevdikleriyle paylaşmak isteyen kişiler arama motorlarında "Resimli Hıdırellez kutlama mesajları" sorusuna yanıt arıyor.

Hıdırellez; biri karada, diğeri de denizde darda kalanlara yardım ettiklerine inanılan Hızır ve İlyas peygamberlerin yılda bir defa bir araya geldikleri gün olarak kabul ediliyor.

Baharın gelişini müjdeleyen, geçmişten bugüne her yıl 5-6 Mayıs tarihlerine kutlanan Hıdırellez, bu yıl da coşkuyla kutlanacak.

Birçok farklı kültürde yeri olan Hıdırellez’in bolluk, bereket, sağlık ve şans getirdiğine inanılıyor. Bu özel gün için ritüeller yapılıyor.

Dilek dilenmiş kağıtlar gül ağaçlarının altına gömülüyor ya da dallarına asılıyor. Ateş yakılıp üzerinden atlanıyor…

En yaygın geleneklerinden biri de paylaşım yaparak kutlamak. İnsanlar Hıdırellez’i sevdikleriyle kutlamak için birbirlerine mesajlar gönderiyor.

Biz de sizler için Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook üzerinden sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Hıdırellez kutlama mesajlarını derledik.

Hıdırellez mesajları ve sözleri 2023

Hıdırellez Bayramı'nız kutlu olsun! Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Güzel günler seninle olsun...

Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Yaz gelince dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileniğinizi kabul etsin, bereketiyle yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.

Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi. Tuttuğun dilek gerçek olsun, Hıdırellez kutlu olsun.

Darda kalanların darına yetişen Hızır ile denizlerin sultanı İlyas'ın buluştuğu; ab-ı hayat aşkına dileklerimizin dile geldiği, umudumuzun yeniden yeşerdiği #Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun.

Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir.

Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi...Evime,mutfağıma,gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış,yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin.

Hızır dertlilerimize derman hastalarımıza şifa getirsin. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun...

Hızır bu gece sesimiz olsun Allaha tüm dilek ve dualarımızı iletsin. Hıdırellez Bayramı kutlu olsun...

Kışın bitip doğanın yeşerdiği bu günde Hızır tüm umutlarınızı yeşertsin. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun...