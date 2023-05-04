HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ 2023 | Hıdırellez nasıl kutlanır? İşte yapılması gerekenler... Baharın gelişinin kutlandığı Hıdırellez için geri sayım başladı. Her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan, geçmişten günümüze uzanan Hıdırellez ritülleri ve gelenekleri merak ediliyor. Peki Hıdırellez nasıl kutlanır, neler yapılır? İşte Hıdırellez ritüelleri...

Baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, geçmişten bugüne her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor.

Darda kalanların yardımcı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülüyor.

Hıdırellez’in sağlık, bolluk, bereket ve şans getirdiğine inanılıyor. Bu önemli günde çeşitli dilekler dileniyor ve ritüeller gerçekleştiriliyor.

Her yıl Hıdırellez’in yaklaşmasıyla en çok merak edilen konulardan biri yapılan ritüeller oluyor. Her yöreden farklı ritüeller yapılabiliyor.

Bu yıl da Hıdırellez’in yaklaşmasıyla araştırmalar hız kazandı. Peki Hıdırellez nasıl kutlanır, neler yapılır? İşte Hıdırellez ritüelleri...

Hıdırellez ritüelleri 2023

Her tür hastalık ve kötülükten korunmak için yakılan ateş yakılıyor ve üzerinden üç kez atlanıyor.

Dilekler kağıda yazılarak gül ağacının altına gömülüyor ya da dalına bağlanıyor

Üzerine dilek ve niyetler yazılan kağıtlar açık olarak bir akarsuya bırakılıyor. Otlarda biriken çiğ damlalarından yoğurt yapılıyor ve hamur mayalanıyor.

Deniz ya da dere kenarından dilek tutularak toplanan 41 taş 1 yıl boyunca saklanıyor bir sonraki Hıdırellez'de bu taşlar suya atılıp, yenisi toplanıyor.

Bekar kızlardan alınan yüzük, kolye ve boncuk gibi eşyalar içerisi su dolu çömleğin içerisine konup, çömleğin ağzına yeşillik bırakılarak üzeri kırmızı bir yemeni ile örtülüp kilitlenerek gül ağacının dibine bırakılıyor. Ertesi gün çömlek başına toplanan kızlardan birinin üzerinden kilit açılarak maniler eşliğinde çömlekteki eşyalar çıkarılıyor.

Deniz kenarından kırık dalgalardan bir kaba doldurulan deniz suyu da bolluk ve bereket için evin içerisine serpiliyor.

Bereket getireceği düşünülerek keselere konan bakliyat, gül ağacına asılarak 1 gece bekletiliyor, bu malzemeler 1 yıl boyunca yemeklere az az konarak tüketiliyor.