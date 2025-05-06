Hıdırellez yoğurt ritüeli: Böyle mayalayın, olanlara inanamayın...

Yağmur Uçar

Baharın tam anlamıyla geldiği, doğanın canlandığı, umutların tazelendiği bir gün düşünün...

İşte Hıdırellez tam olarak böyle bir zaman. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan bu özel gün, yüzyıllardır Türk kültüründe önemli bir yer tutar.

Rivayete göre, Hızır ve İlyas peygamberler yılda bir kez, işte tam da bu günlerde buluşur. Bu buluşma doğaya bereket, insanlara şifa ve umut getirir.

Hızır ile İlyas’ın buluştuğuna inanılan bu kutsal günde, çeşitli gelenekler ve ritüellerle dilekler dilenir, umutlar yeşerir. Bu ritüeller arasında özellikle Hıdırellez yoğurt mayalama geleneği, hem kültürel hem de manevi açıdan büyük bir öneme sahiptir.

Peki; Hıdırellez yoğurdu nasıl mayalanır? İşte yöntemi...

HIDIRELLEZ YOĞURT MAYALAMA RİTÜELİ

Hıdırellez gecesi yoğurt geleneğinde maya olmayan sütü mayalanmaya çalışılır. Yani hiç yoğurt katmadan, sadece dilekle, niyetle, dualarla sütü yoğurda dönüştürmeye niyet edilir.

İnanışa göre eğer yoğurt tutarsa, o yıl evde bolluk olur, şans açık olur, kötü ruhlar uzak durur. Tutmazsa da can sıkmaya gerek yok: demek ki niyet bir dahaki yıla kalmıştır.

Maya yerine sadece “iyi niyet” konur.

Yoğurt mayalanırken sessiz olunması, hatta dualar okunması gerekir.

Yoğurt tutarsa, o yoğurttan alınan bir kaşık maya, yıl boyunca evdeki yoğurtlara katılır: “uğuru evden eksik olmasın” diye.