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Hilafet (Tevhid) Bayrağı nedir, yasak mı? Hilafet bayrağının üstünde ne yazıyor?

Hilafet (Tevhid) Bayrağı nedir, yasak mı? Hilafet bayrağının üstünde ne yazıyor? Hilafet Bayrağı açtığı için saldırıya uğrayan vatandaşın akabinde, konuya ilişkin detaylar gündeme taşındı. Peki, Hilafet Bayrağı neyi temsil eder? Bayrağın üzerine ne yazıyor? İşte anlamı ve ayrıntılar...