Hilafet (Tevhid) Bayrağı nedir, yasak mı? Hilafet bayrağının üstünde ne yazıyor?

1 Ocak günü Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için binlerce kişi toplandı.
Yürüyüş sırasında "Kelime-i Tevhid" yazılı bayrak taşıyan bir kişi saldırıya uğradı.
Bunun üzerine Hilafet Bayrağı kelimesi gündemdeki yerini aldı.
Peki, Hilafet Bayrağı nedir, üstünde ne yazıyor? Hilafet Bayramı neyi temsil eder? İşte ayrıntılar...
Hilafet Bayrağı nedir
Hilafet Bayrağı yeşil renkte ve üzerinde 3 adet hilalin bulunduğu bayraktır.
Sözlükte “birinin yerine geçmek, bir kimseden sonra gelip onun yerini almak, birinin ardından gelmek/gitmek, yerini doldurmak, vekâlet veya temsil etmek” gibi anlamlara gelir.
İslâm devletlerinde Hz. Muhammed’den sonraki devlet başkanlığı kurumunu ifade eder.
Kelime-i Tevhid Bayrağı
Kelime-i Tevhid bayrağı “La ilahe illallah, Muhammedün Resullullah" yazan bir bayraktır. Hilafet Bayrağı'nın diğer yüzünde görülebilir.
Türkçe'de “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın resulüdür” anlamına gelir.
Yasak değil
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26. maddesine göre “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” kapsamında, hilafet bayrağını açmak Türkiye'de yasak değildir.