Hindistan Üretimi iPhone 15'in Fiyatlarına İnanamayacaksınız! Apple, iPhone 15 modelinin ciddi bir kısmını Hindistan'da ürettiriyor. Peki, Hindistan'da iPhone 15 maliyeti ne kadar? iPhone 15 ne kadara satılıyor? İşte fiyatları...

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Tedarik zincirinde Çin'e adeta bağımlı hale gelen Apple, tercihini Hindistan'a çeviriyor.

A﻿pple'ın ana tedarikçilerinden Tayvan merkezli Foxconn, 2017'den beri Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde faal ve burada iPhone'un daha eski versiyonlarını üretiyor.

Hindistan'ın ciddi bir telefon pazarının olması da Apple'ın tercihlerini etkiliyor.

Şimdilerde iPhone 15 modeli ile gündemde olan Apple, şaşırtan bir adım atıyor.

Apple'ın ilk önce Hindistan yapımı iPhone modellerini satışa sunuyor.

iPhone 15 modellerini direkt olarak satın alacak müşterilerin Hindistan'da üretilmiş iPhone'a sahip olacağı anlamına geliyor.

Firmanın attığı adım, iPhone tedariğini Çin'den Hindistan'a taşımak isteğini ortaya koyuyor.

Peki, Hindistan'da iPhone 15 ne kadar? İşte fiyatı...

Hindistan iPhone 15 fiyatları

Yeni iPhone 15 serisinin ön siparişleri 15 Eylül 2023 saat 17.30'da (IST) başlayacak ve cihazlar 22 Eylül 2023'ten itibaren satışa sunulacak.

Hindistan'da ise fiyatlar şu şekilde:

128 GB 89.9000 Hindistan Rupisi - 79.990 TL

256 GB 99.900 Hindistan Rupisi - 89.900 TL

512 GB 1.19.900 Hindistan Rupisi - 109.900 TL