Hırvatistan - Türkiye maçı şifresiz kanalda mı? Hırvatistan - Türkiye maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında Hırvatistan'a konuk olacak.
Hırvatistan ile liderlik maçına çıkacak olan milli takımımız grupta oynadığı 5 maçta 10 puan topladı.
Millilerimiz yarın karşılaşacağı Hırvatistan'ı mağlup ederse grupta lider olacak.
Grubun ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 2-0 kazanmıştı.
Hırvatistan ve Türkiye arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.
Futbolseverler Hırvatistan - Türkiye maçının hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında araştırıyor.
Peki, Hırvatistan - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak ve kanalda yayınlanacak?
İşte Hırvatistan - Türkiye maçının yayınlanacağı kanal..
Hırvatistan - Türkiye maçı hangi kanalda?
Hırvatistan ile Türkiye arasında oynanacak mücadele yarın saat 21:45'te başlayacak.
Osijek'te bulunan Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.