Hırvatistan - Türkiye maçı şifresiz kanalda mı? Hırvatistan - Türkiye maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında oynanacak olan Hırvatistan - Türkiye maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

ensonhaber.com A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında Hırvatistan'a konuk olacak. Hırvatistan ile liderlik maçına çıkacak olan milli takımımız grupta oynadığı 5 maçta 10 puan topladı. Millilerimiz yarın karşılaşacağı Hırvatistan'ı mağlup ederse grupta lider olacak. Grubun ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 2-0 kazanmıştı. Hırvatistan ve Türkiye arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı. Futbolseverler Hırvatistan - Türkiye maçının hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Hırvatistan - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak ve kanalda yayınlanacak? İşte Hırvatistan - Türkiye maçının yayınlanacağı kanal.. Hırvatistan - Türkiye maçı hangi kanalda? Hırvatistan ile Türkiye arasında oynanacak mücadele yarın saat 21:45'te başlayacak. Osijek'te bulunan Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.