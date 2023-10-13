Hisse dağıtacak! Burger King, Popeyes, Sbarro, Subway...
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1995 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren TAB Gıda sırasıyla Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby's, Usta Dönerci ve Subway'i bünyesine kattı.

Gıda sektöründe "fast food" denilince akla gelen ilk isimlerden TAB Gıda, halka arz başvurusuyla gündeme geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu, TAB Gıda halka arz başvurusunu onayladı.

Lezzetiyle her gün milyonlara hizmet veren binlerce şubesi bulunan restoran zincirleri, artık yatırımcıların merceğinde.

Peki, Burger King hissesi nasıl alınır? Burger King, Popeyes, Arbys, Sbarro, Subway hissesi ne kadar, kaç TL? TAB Gıda ne zaman halka arz olacak? Kaç lot verecek? İşte tüm detaylar...

TAB Gıda halka arz bilgileri

Hisse Kodu: TABGD

Toplam Lot: 52.500.000 Lot

Fiyat: 130 TL

Tarihleri: Netleşmedi

Toplam Arz Büyüklüğü: 6.825.000.000 TL

Fiyat İstikrarı Planlanıyor

Dağıtım: Bireysele Eşit Dağıtım

Fon Kullanım Yerleri:

- %42 Yatırım Finansmanı

- %23 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

- %20 Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması

- %15 Dijitalleşme Ve Teknoloji Yatırımları