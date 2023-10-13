Hisse dağıtacak! Burger King, Popeyes, Sbarro, Subway... Bünyesinde Burger King, Popeyes, Sbarro, Subway, Usta Dönerci gibi fast food zincirlerini barındıran TAB Gıda, halka arz ediliyor. Hisse satın almak isteyenler ise fiyatı ve detaylarını merak ediyor.

ensonhaber.com 1995 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren TAB Gıda sırasıyla Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby's, Usta Dönerci ve Subway'i bünyesine kattı. Gıda sektöründe "fast food" denilince akla gelen ilk isimlerden TAB Gıda, halka arz başvurusuyla gündeme geldi. Sermaye Piyasası Kurulu, TAB Gıda halka arz başvurusunu onayladı. Lezzetiyle her gün milyonlara hizmet veren binlerce şubesi bulunan restoran zincirleri, artık yatırımcıların merceğinde. Peki, Burger King hissesi nasıl alınır? Burger King, Popeyes, Arbys, Sbarro, Subway hissesi ne kadar, kaç TL? TAB Gıda ne zaman halka arz olacak? Kaç lot verecek? İşte tüm detaylar... TAB Gıda halka arz bilgileri Hisse Kodu: TABGD Toplam Lot: 52.500.000 Lot Fiyat: 130 TL Tarihleri: Netleşmedi Toplam Arz Büyüklüğü: 6.825.000.000 TL Fiyat İstikrarı Planlanıyor Dağıtım: Bireysele Eşit Dağıtım Fon Kullanım Yerleri: - %42 Yatırım Finansmanı - %23 Yenilenebilir Enerji Yatırımları - %20 Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması - %15 Dijitalleşme Ve Teknoloji Yatırımları