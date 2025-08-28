Hızlı IQ testi: Sıradaki sayı kaç gelmeli

Matematik bulmacaları, eksik bir değer şeklinde bir zorluk sunarak okuyucunun eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini değerlendirmeye yardımcı olur.

Bu zorluklar, zekayı artırma ve konsantrasyonu iyileştirme potansiyeline sahiptir.

Aşağıda paylaşılan görselde, son adımda değerin eksik olduğu bir matematik bulmacası resmedilmiş olup, okuyucuların görevi 7 saniyede eksik değeri bularak matematik bulmacasını çözmektir.

Yapabilir misiniz?

Zamanın şimdi başlıyor!

Uzmanlar, bu tür zeka oyunlarını çözebilen kişilerin mükemmel mantıksal ve analitik becerilere sahip olduğunu öne sürüyor.

Zeka oyunlarını düzenli olarak pratik etmek, bilişsel yetenekleri ve problem çözme becerilerini keskinleştirir ve ileri yaşlarda bilişsel gerilemeyi önlemeye yardımcı olur.

Eksik değeri bulabildiniz mi?

Sorunu kontrol edin ve kalıbı belirleyip belirleyemediğinize bakın.

Zaman daralıyor.

Son saniyeler kaldı...

Ve...

Zaman doldu!

Matematik bulmacasını başarıyla çözen kaç kişi var?

Matematik bulmacasını çözen olağanüstü zeki okuyucularımızı tebrik ederiz. Sizlerin dahi seviyesinde bir IQ'nuz var.

Eksik değeri bulamayanlar aşağıda verilen çözüme bakabilirler.

Matematik bulmacasının çözümü şu şekildedir:

Verilen:

2 + 7 = 27

4 + 4 = 24

5 + 9 = 42

6 + 0 = ??

Şimdi,

Burada görülebilecek örüntü şudur:

2 + 7 = 9 ve 9 * 3 = 27

Aynı mantığı kalan kısımlara uyguladığımızda şunu elde ederiz:

4 + 4 = 8 ve 8 * 3 = 24

5 + 9 = 14 ve 14 * 3 = 42

Şimdi,

6 + 0 = 6 ve 6 * 3 = 18

Yani eksik değer 18'dir.