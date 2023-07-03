Hızlı tren biletlerine zam! Ankara - İstanbul YHT bilet fiyatı ne kadar oldu? TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 30 oranında zam yaptı. İşte zamdan sonra hızlı tren bilet fiyatları...

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam yapıldı. Yüzde 30 oranında zam yapılan YHT bilet fiyatları hakkında aramalar hız kazandı.

TCDD Taşımacılık, YHT, yük taşımacılığı ve banliyö ile yolcu taşıma ücretlerine de zam yaptı.

Zamlı fiyatlar, 3 Temmuz 2023 tarihinden itibaren alınan biletlerde geçerli olacak.

Yüksek Hızlı Tren ile seyahat eden vatandaşlar en çok Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatlarını araştırmaya başladı.

Peki, Ankara - İstanbul YHT tren bileti fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı..

Ankara - İstanbul YHT bileti ne kadar oldu?

Yapılan zam ile beraber 248 TL olan Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatı, 323 TL’ye yükseldi.

Zamlardan sonra Ankara-Konya 146 TL’ye, Ankara-Sivas 312 TL’ye ve Ankara-Eskişehir 136 TL’ye çıktı.