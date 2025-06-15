Hobi amaçlı drone uçurmak yasak mı? Drone uçuş izni nasıl alınır?

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Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte hobi amaçlı drone kullanımı oldukça yaygınlaştı.

Özellikle havadan görüntü almak isteyen amatör kullanıcılar ve sosyal medya içerik üreticileri, drone’lara yoğun ilgi gösteriyor.

Ancak Türkiye’de drone uçurmak sanıldığı kadar serbest değil. Belirli ağırlığın üzerindeki cihazlar için kayıt ve izin zorunluluğu bulunuyor.

Peki, hobi amaçlı drone uçurmak yasak mı? Drone uçuş izni nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar…

Hobi amaçlı drone uçurmak yasak mı?

Türkiye’de 500 gram üzerindeki tüm insansız hava araçları (İHA), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirlenen kurallara tabidir. Hobi veya sportif amaçlı da olsa bu tür drone’ları uçurmak için kayıt yaptırmak ve gerekli izinleri almak zorunludur.

500 gram altındaki drone’lar ise bazı istisnalar dışında daha serbest şekilde kullanılabilir; ancak yine de belirli alanlarda uçuş yasaktır.

Drone uçuş izni nasıl alınır?

Drone ile yasal şekilde uçuş yapabilmek için öncelikle SHGM’nin İHA Kayıt Sistemi’ne kayıt olunması gerekir. Kayıt işlemi sonrası İHA pilot lisansı alınmalıdır.

Uçuş yapılacak bölgeye göre (özellikle kalabalık alanlar, şehir merkezleri, havaalanı yakınları gibi) ek olarak Uçuş İzni başvurusu yapılması gerekir. Bu başvuru da yine SHGM üzerinden online şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Drone uçururken dikkat edilmesi gerekenler:

- İnsan kalabalıklarının üzerinde uçurmak yasaktır.

- Havalimanı çevresi ve güvenlik bölgelerinde drone uçurmak kesinlikle yasaktır.

- Gece uçuşları özel izin gerektirir.

- Uçuş yüksekliği SHGM tarafından belirlenen limitleri aşmamalıdır.

Sonuç olarak, hobi amaçlı bile olsa drone uçurmak tamamen serbest değil. Yasal yükümlülükler ve güvenlik kuralları doğrultusunda hareket etmek gerekiyor. Ceza ve yaptırımlarla karşılaşmamak için uçuş öncesinde gerekli izinlerin alınması büyük önem taşıyor.