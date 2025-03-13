Honda motosiklet fiyat listesi 2025: Dio, Forza, ADV350, CB750...

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Havaların ısınmasıyla birlikte motosikletlere olan ilgi de hızla artıyor.

Türkiye’de hem yakıt tasarrufu hem de şehir içi ulaşımda pratiklik sağlamasıyla öne çıkan motosikletler, sürücülerin radarına girmiş durumda.

Özellikle Honda, uzun yıllardır Türkiye’de en çok tercih edilen motosiklet markalarından biri olarak öne çıkıyor.

2025 yılı için fiyat listesini güncelleyen Honda, kullanıcılarına farklı segmentlerde çeşitli modeller sunuyor.

Peki, Honda motosiklet fiyatları 2025 yılı itibarıyla ne kadar oldu?

HONDA 2025 MOTOSİKLET FİYATLARI

Honda, 2025 model yılı için scooter, naked, adventure ve touring segmentlerinde geniş bir yelpazede motosiklet seçenekleri sunuyor. İşte popüler modeller ve güncellenen fiyatları:

Honda Dio: 180.000 TL

Honda Yeni Forza 250: 278.250 TL

Honda Yeni Forza 2025 Çantalı: 298.000 TL

Honda Yeni Forza 2025 SE Çantalı: 303.250 TL

Honda Yeni ADV350: 419.750 TL

Honda Yeni ADV350 SE: 424.750 TL

Honda CB750 Hornet: 571.000 TL

Honda Transalp: 670.000 TL