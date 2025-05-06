Horlama engellenebilir mi? Horlamayı kesmek için ne yapılır?

Hüseyin Topuz

Horlama, sadece bir uyku problemi değil, yaşam kalitesini düşüren ciddi bir sağlık sorunudur.

Uyku sırasında hem kişinin kendisini hem de çevresindekileri olumsuz etkileyen horlama, sanıldığından daha yaygın bir problemdir.

Geceleri çıkardığı sesle hem horlayan kişinin uyku kalitesini bozuyor hem de aynı ortamda bulunanların uykusunu olumsuz etkiliyor.

Peki horlama neden olur, engellenebilir mi? Uzmanlar, basit yaşam tarzı değişikliklerinden tıbbi müdahalelere kadar birçok çözümün mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

İşte horlamayı engelleyecek bazı yöntemler...

Yaşam tarzı değişiklikleri etkili olabilir

Horlama sorunu yaşayan kişilere ilk önerilen adımlar arasında kilo vermek, sigarayı bırakmak ve alkol tüketimini azaltmak yer alıyor. Ayrıca uyumadan önce ağır yemeklerden kaçınmak da öneriliyor.

Uyku pozisyonuna dikkat

Sırtüstü yatmak, horlamayı artıran bir etken olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, yan yatarak uyumanın hava yolunu açık tuttuğunu ve horlamayı azaltabileceğini belirtiyor.

Burun tıkanıklığına çözüm şart

Burun tıkanıklığı, horlamanın önemli nedenlerinden biri. Bu nedenle, burun açıcı spreyler, buhar makineleri ya da doktor önerisiyle kullanılan tedavi yöntemleri horlamanın önüne geçmede etkili olabiliyor.

Ciddi durumlarda tıbbi destek alınmalı

Eğer horlama çok şiddetliyse ya da gündüz yorgunluk, baş ağrısı ve nefes durmaları gibi belirtilerle birlikte görülüyorsa, uzmanlar mutlaka bir kulak burun boğaz veya uyku hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini vurguluyor. Bu gibi durumlarda, horlamanın altında yatan uyku apnesi gibi ciddi rahatsızlıklar söz konusu olabilir.