Hudutsuz Sevda dizisi nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi? Hudutsuz Sevda konusu ve oyuncuları Başrollerinde Miray Daner ve Deniz Can Aktaş’ın yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisi, bu akşam FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Hudutsuz Sevda gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Hudutsuz Sevda nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu…

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Bu akşam izleyici karşısına çıkacak olan Hudutsuz Sevda dizisi, başarılı kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç ve Asuman Dabak gibi usta isimlerin başrollerini paylaştığı yapım, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya aday.

Dizinin senaryosu Bahadır Özdener'e, yönetmenliği ise Murat Öztürk'e emanet.

Hudutsuz Sevda, küçük yaşta babasını kan davası nedeniyle kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim'in yaşam mücadelesini mercek altına alıyor.

Yürekleri sızlatacak, duyguları derinden etkileyecek bu yapımın, ekran başındaki izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacağı şimdiden konuşuluyor.

Öte yandan dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri de merak konusu.

Hudutsuz Sevda nerede çekiliyor?

Başrollerini Miray Daner ve Deniz Can Aktaş’ın paylaştığı Hudutsuz Sevda dizisinin ilk bölümleri Artvin’de çekildi. Bazı kısımlar ise İstanbul’da çekiliyor.

Hudutsuz Sevda uyarlama mı?

Hudutsuz Sevda dizisi, herhangi bir kitap veya diziden uyarlanmıştır. Dizinin senaryosu Bahadır Özdener tarafından yazılmıştır.

Hudutsuz Sevda konusu nedir?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

Hudutsuz Sevda oyuncu kadrosu

Hudutsuz Sevda dizisinin oyuncu kadrosunda; Mesut Akusta, Esra Dermancıoğlu, Emre Bulur, Burak Sevinç, Asuman Dabak, Hülya Şen, Hülya Gülşen, Naz Çağla Irmak, Taner Turan, Alp Akar, Mehmet Korhan Fırat ve Erdem Kaynarca gibi başarılı isimler yer alıyor.