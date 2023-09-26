Hürrem Sultan'ın güzellik rutini bakın neymiş! İbn-i Sina’nın reçetesini o da kullanmış... Bomba tarifler! İbn-i Sina’nın reçetesini kullanan Hürrem Sultan'ın güzellik sırları, günümüzde de talep görüyor. Yıllardır unutulmayan efsane sultanın güzellik sırları arasında gül suyu da yer alıyor.

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"Tıbbın Babası" olarak bilinen İbn-i Sina, sadece sağlık üzerine reçeteler yazıp bırakmadı...

Güzellik alanında da yazdığı reçetleri günümüze ulaşan İbni-i Sina'nın doğal otlar kullandığı görüldü.

Cilde iyi gelecek en şifalı otları keşfeden İbn-İ Sina, uzun yıllar geçmesine rağmen unutulmayan Hürrem Sultan'ı da etkiledi.

Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın güzelliğinin İbn-i Sina’nın önerilerine dayandığı söyleniyor.

İbn-i Sina’nın cilt bakımı tüyoları:

Hürrem Sultan'ın denediği cilt bakım rutinlerine göz atmamız gerekirse;

İbn-i Sina, cildinizi derinlemesine temizlemenin önemini vurgular. Doğal sabunlar kullanarak cildinizi temizlemenizi tavsiye eder. Gün içinde zarar gören cildin, bu sayede kendisine geleceğini vurgular.

Gül suyu, neredeyse tüm cilt tipleri için uygundur ve derinlemesine temizlik için harika bir seçenektir. Ayrıca cildi nemlendirmeye de yardımcı olur. Üstelik kırışıklıkları azaltmada da etkilidir.

Oğul otu, birçok cilt sorununa iyi gelir ve cildin yenilenmesine katkı sağlar. Bu bitki, kırışıklıkları önlemek için kullanılan çözümdür. Aynı zamanda sivilce, güneş yanığı ve lekeleri tedavi etmede de etkilidir. Ancak bu otun cildinize zarar verip vermeyeceğini iyice test etmeniz gerekiyor.

Kese kullanımı, cildinizde peeling etkisi yaratarak ölü derileri atmanıza ve cildinizi daha parlak hale getirmenize yardımcı olur. Düzenli kullanım sayesinde cilt rengindeki eşitsizlikleri ortadan kaldırır.

Çay ağacı yağı, cilt sağlığı için birçok faydaya sahiptir. Bakterileri yok eder, iltihaplanmaları kurutur ve cilt dokusunu korur. İbn-i Sina da çay ağacı yağı ve içeren ürünlerin şifalı olabileceğini belirtir.