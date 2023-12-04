Hz. Nuh'un gemisinde kaç kişi vardı? Nuh'un gemisine kimler bindi? Kuran, Tevrat ve İncil'de geçen Hz. Nuh, bir gemi inşa ederek insanoğlu ve diğer canlıları kurtarmak istedi. O efsane gemiye, bir tek kişi binmedi.

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Yaratılış efsanesine göre Tanrı, insanoğlunun sapkınlığına bir ceza vermek adına, yeryüzündeki tüm canlıları yok edeceğini söyler.

Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. "Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım" dedi, "Çünkü onları yarattığıma pişman oldum." Ama Nuh Rab’in gözünde lütuf buldu. (Yaradılış 6: 5-8)

Ancak Nuh inanmış biridir ve bu durum Tanrı’nın ona bir şans vermesine sebep olur. Tanrı, Nuh'a bir gemi yapmasını, yaşayan bütün hayvanlardan birer (ve bazılarından yedişer) çift almasını emreder.

"Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını ziftle, içeriye kamaralar yap. Gemiyi şöyle yapacaksın: Uzunluğu üç yüz, genişliği elli, yüksekliği otuz arşın olacak. Pencere de yap, boyu yukarıya doğru bir arşını bulsun. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve üst güverteler yap. Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek. Ama seninle bir antlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Sağ kalabilmeleri için her canlı türünden bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye al. Çeşit çeşit kuşlar, hayvanlar, sürüngenler sağ kalmak için çifter çifter sana gelecekler. Yanına hem kendin, hem onlar için yenebilecek ne varsa al, ileride yemek üzere depola." (Yaradılış 6: 14-21)

Tufan geldiğinde, Nuh'un ailesi ve gemideki hayvanlar kurtulurlar. Tufan sırasında sular yeryüzünü kaplar, tüm yaşamı siler süpürür.

Nuh'un gemisi suların yükselmesiyle sürüklenir ve sular çekildiğinde gemi, Nuh ve beraberindekileri bir dağın zirvesine bırakır.

Nuh, Tanrı'nın kendisine gönderdiği bir kuş aracılığıyla karasının güvenli olduğunu öğrenir ve Nuh'un ailesi ile gemideki hayvanlar gemiden çıkarak yeryüzüne yeniden yerleşirler.

Peki, Nuh'un gemisinde kimler var? Nuh'un gemisine kim binmemiştir? İşte yanıtı...

Nuh'un gemisine kaç kişi bindi?

Nuh'un Gemisi hikayesi, farklı kaynaklara ve kültürlere göre farklılık göstermekle birlikte genellikle Nuh, eşi, üç oğlu ve kayınvalidesiyle birlikte gemiye binerek tufandan kurtuldukları anlatılır. Bu nedenle, toplamda 8 kişinin gemide olduğu kabul edilir.

Nuh'un gemisinde hangi hayvanlar vardı?

Kitab-ı Mukaddes yorumcuları, Hz. Nuh’un yeryüzündeki tüm hayvan türlerini gemiye aldığına ve hayvan neslinin Hz. Nuh sayesinde yok olmaktan kurtulduğuna inanırlar.

Kimine göre ise Tufan’ın sadece Nuh’un yaşadığı bölgeye özgü olduğu ve gemiye alınan hayvanların da Nuh’un kendi çiftliğindeki evcil hayvanlar olduğu görüşü benimsenmektedir.

Hz. Nuh muhtemelen, inek, koyun, at, tavuk, horoz, deve ve benzeri hayvanları gemiye almış olabilir.

Nuh'un gemisine kim binmedi?

Nûh'un Hâm, Sâm ve Yâfes adlı üç oğlu vardır. Dördüncü oğlu Ken'ân gemiye binmemiş ve boğulmuştur.

“Allah, inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lût'un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki sâlih kişinin nikâhları altında iken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara: 'Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!' denildi.” (Tahrim, 66/10)

“Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, gemiden uzakta bulunan oğluna: 'Yavrucuğum! (Sen de) bizimle beraber bin, kâfirlerle beraber olma!' diye seslendi."

"Oğlu: 'Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.' dedi. (Nuh): 'Bugün Allah'ın emrinden (azabından), merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur.' dedi. Aralarına dalga girdi, böylece o da boğulanlardan oldu." (Hud, 11/ 42-43)