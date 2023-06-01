İBB duyurdu! Avrasya Tüneli neden trafiğe kapatılacak? Kaç saat kapalı kalacak? İBB, Avrasya Tüneli'nin trafiğe kapatılacağı konusunda İstanbullu'ları uyardı. Avrasya tünelini kullanan sürücüler, neden kapatılacağını araştırmaya başladı. Peki Avrasya Tüneli neden trafiğe kapatılacak? Avrasya Tüneli saat kaçta kapanacak ve kaçta trafiğe açılacak? İşte İBB'nin duyurusu...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi, Avrasya Tüneli ile ilgili vatandaşları uyardı.

Avrasya Tüneli, hem Avrupa ve Asya kıtasını birbirine bağlıyor hem de trafik sorunu için büyük bir kolaylık sağlıyordu.

Karşıda çalışan ve kendi aracıyla işe giden vatandaşlar, Avrasya Tüneli’nin faaliyete geçmesi sonucu çok rahatlamıştı.

İBB’nin Avrasya Tüneli ile ilgili yaptığı uyarı sonrasında vatandaşların gündeminde Avrasya Tüneli trafiğe kapanış saati ve sebebi yer aldı.

Peki Avrasya Tüneli neden trafiğe kapatılıyor? Kaç saat kapalı kalacak? Avrasya Tüneli ne zaman trafiğe açılacak? İşte İBB'nin duyurusu...

Avrasya Tüneli trafiğe kapatılıyor

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi duyurusunda, “Avrasya Tüneli Bakım Onarım Çalışması nedeniyle 2 Haziran 2023 tarihinde saat 00.01 - 05:00 saatleri arasında her iki yönde trafiğe kapatılacaktır” ifadelerine yer verdi.