İçenler yandı! Meğer yoğurt suyu içmek zehir saçıyormuş

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Sağlık açısından birçok faydası olan yoğurt 7’den 70’e herkes tarafından severek tüketilir. En az yoğurt kadar faydalı olan yoğurt suyu her ne kadar severek tüketiliyor olsa da hazır yoğurtların suları sanıldığı kadar faydalı değilmiş.

Özellikle o şekilde tüketilen yoğurt suları çeşitli sağlık sorunlarına kapı araladığından dikkatli tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyormuş.

Yüksek tuz içeriğine sahip olan yoğurt suları bilinçsiz bir şekilde tüketildiğinde bakın faydaları nasıl zarara dönüyormuş.

TÜKETİRKEN DİKKAT!

Hazır yoğurt suları, yüksek tuz içeriği ve katkı maddeleri nedeniyle sağlık riskleri taşıyabildiğinden tüketilmesi tehlikeli olan besinler arasında yer alıyormuş.

Özellikle tansiyon hastaları için riskli olan yoğurt suları, uzun süre bekletildiğinde ise, bakteri üremesi nedeniyle bozulduğundan sağlık sorunlarına yol açıyormuş.