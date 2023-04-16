İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama! İçişleri Bakanlığı 4/B 335 personel alımı sonuçları... İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları yakından takip ediliyor. Başvurular 11-15 Nisan tarihlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından alınmıştı. Sonuçlar ilan edildi. Peki İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sık sık sorgulanıyor. Bakanlık bünyesine yapılacak 335 personel alımı için başvurular 11-15 Nisan tarihlerinde alınmıştı. Sınava dahil olan adayların listesi yayımlandı. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama...

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere muhtelif pozisyon unvanlarına toplam 335 adet personel alımı için bu sene Nisan ayında başvurular alınmıştı. 11-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan başvuru süreci tamamlandı.

Söz konusu adaylar ilan edilen pozisyon unvan sayısının 4 katına girip giremediğini ve detayları e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” bağlantısı aracılığı ile açılan uygulamada “Başvurularım” sekmesi üzerinden görüntüleyebilecek.

Başvuru belgeleri komisyon tarafından incelenecek

Ayrıca açıklanan pozisyon unvan sayısının 4 katı arasına giren adayların başvuruları, modülde bulunan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonu tarafından kontrol edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı belirlenmiş olan adayların başvuruları reddedilecek ve SMS ya da e-posta ile ilgili adaylara haber verilecek. Bu sebeple adayların süreci yakından takip etmeleri önemli olmakta.

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