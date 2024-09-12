İdam cezası kaç ülkede uygulanıyor? İşte idamın olduğu ülkeler... Dünya üzerinde idamın bulunduğu ülkeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte idamın olduğu ülkeler hakkında merak edilenler...

Hüseyin Topuz

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra 19'uncu günde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin adli süreç devam ediyor.

Narin'in kayıp olarak arandığı dönemde ailesi hakkında kamuoyunda dolaşan iddialar gerekse cesedin saklanma şekli, Türkiye'de büyük infiale yol açtı.

Narin'in acımasızca katledilmesi tıpkı Narin gibi canice katledilen onlarca sembol ismi akıllara getirdi.

Sık sık yaşanan bu kan donduran cinayetlerin son bulmasını isteyen Türk halkı, idam cezasının yeniden yürürlüğe alınmasını konuşmaya başladı.

Vatandaşlar dünyada hangi ülkelerde idam olduğunu merak ediyor. İşte idamın olduğu ülkeler...

İdam cezası halen dünya genelinde 55 ülkede uygulanmaktadır. Bu ülkeler arasında Çin, İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri en fazla infaz gerçekleştirenlerdir.

Çin, resmi olarak idam cezalarına dair bilgi paylaşmasa da, tahminlere göre dünya genelinde en fazla idamın gerçekleştiği ülkedir.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre 2022'de en az 52 ülkede idam cezasına çarptırılan toplam 2016 kişi bulunmaktadır. İdam cezalarının infaz edildiği ülkelerin sayısı ise 20'dir.

Belarus hariç tüm Avrupa ülkeleri idam cezasını kaldırmıştır. Dünya genelinde ise 108 ülke idam cezasını yasal düzenlemelerle tamamen kaldırmış, 36 ülke ise fiilen bu cezayı uygulamaktan vazgeçmiştir.