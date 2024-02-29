İdrar kaçıranlar üzülmesin! Uyumadan önce 1 bardak için, hayatınızdan silin... Özellikle küçük çocuklar için yatak ıslatma sorunu sona erecek. Uyku öncesi içilen 1 bardak papatya suyu, bu sorunu çözecek.

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İdrar kaçırma genellikle altı yaşın altındaki çocuklarda görülür ve genellikle çocuğun idrar yolunun gelişimiyle ilgili doğal bir süreçtir.

İdrar yolu enfeksiyonları, çocuklarda idrar kaçırmanın yaygın bir nedenidir.

Bazı çocuklar stres, korku veya diğer duygusal faktörler nedeniyle idrar kaçırabilirler.

Çocuğunuzda idrar kaçırma gibi bir sorun varsa, bir çocuk doktoruna veya üroloğa danışmanız önemlidir.

Ayrıca doğal bir yöntem denemek istiyorsanız, uyku öncesi içilen 1 bardak bitki çayı işinize yarabiliyor.

Alt ıslatmaya son

Papatya çayı, diüretik olarak da bilinir. Diüretikler, idrar söktürücü özelliklere sahip maddelerdir.

Gece altını ıslatan çocuklar papatya çayı içirilmelidir. Papatya, doğal idrar yolları antiseptiğidir.