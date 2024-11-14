İffet’in Cemil’i Faruk Peker yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı…

Haber Merkezi

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan 1982 yıllında beyaz perdeye çıkan İffet hafızlarda iz bırakan filmler arasında yer alıyor.

Müjde Ar, Ayten Erman gibi başarılı oyuncuların rol aldığı ve yönetmenliğini Kartal Tibet’in üstlendiği filmde “Cemil” karakteri ile hafızalara kazınan Faruk Peker yıllar sonra ortaya çıktı.

Filmde yer alan araba camı sahnesiyle dikkat çeken oyuncu, YouTube’da ortaya çıktı. Sinema ve Spor temalı içerikler paylaşan Peker’in yıllar içinde geçirdiği değişim şaşkına çevirdi.

GÖREN BİR DAHA BAKTI!

Hafızlarda genç bir delikanlı olarak kalan Peker kır saçlarıyla dikkat çekti. Şimdilerde 68 yaşında olan Peker, YouTube kanalı açmasıyla ilgili "Benim amacım bütün görgü, tecrübe, macera ve hayat hikayelerimi sizlerle paylaşmak. Bu hikayelerimi size anlatmam lazım" dedi.