İğdenin faydaları nelerdir? İğde hangi hastalıklara iyi gelir? İğde bazı hastalıklara karşı adeta doğal bir ilaç görevi görmektedir. İğde oldukça faydalı bir meyvedir. Peki, iğdenin faydaları nelerdir? İşte iğdenin merak edilenleri..

Çekirdekli ve küçük bir yapıya sahip olan iğde, bazı hastalıklara karşı adeta doğal bir ilaç görevi görüyor. Özellikle cilt problemlerine karşı sıklıkla kullanılan iğdenin, güneş yanıkları, yara izleri, deri hastalıkları gibi problemlere karşı iyileştirici bir etkisi bulunmaktadır. İğdenin içerisinde antioksidan, antiinflamatuar bileşikler, C vitamini ve prebiyotik lifler bulunmaktadır. Peki, İğdenin faydaları nelerdir? İğde hangi hastalıklara iyi gelir? İşte iğde hakkında merak edilenler.. İğdenin faydaları - Bağışıklık sistemini güçlendirir - Böbrek taşı düşürmeye yardımcıdır - Kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur - Kansere karşı koruyucu etkisi bulunur - Omega 7 içeriğinden dolayı saç ve tırnakları güçlendirir - Egzama hastalığının tedavisi için destekleyicidir - İğde sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığı önler - İshale iyi gelir - Ağız ve diş sağlığı için yararlıdır - Karaciğer yağlanmasını azaltır - Düşük glisemik indekse sahip olduğundan kan şekerini düzenler - A vitamini ve lutein içerdiğinden göz sağlığına yararlıdır İğde hangi hastalıklara iyi gelir? İğde, zengin C vitamini içeriği sayesinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı korumaktadır. Ayrıca mide şişkinliklerini geçirerek ishal gibi sorunlara iyi gelir. İğde aşağıdaki hastalıklara karşı kullanılabilir; - Lif bakımından zengin bir meyve olan iğde kabızlığı önler. - Demir eksikliğinden dolayı oluşan anemiye iyi gelir - Kan şekerini düzenlendiğinden diyabet hastaları tarafından kullanılır - Kan basıncını ve kolesterol düşürücü özelliği sayesinde kalp hastalıklarına karşı korur - İğde, böbrek hastalıklarına karşı kullanır ve böbreklerin düzenli çalışmasına olanak sağlar.