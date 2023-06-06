İki bayram arası düğün yapılır mı? İki bayram arasında evlenmek caiz midir? İki bayram arası düğün yapılır mı sorusu vatandaşlar tarafından yıllardır merak edilmektedir. Cevabı merak uyandıran bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği yanıtı sizler için derledik.

Halk arasında sıklıkla kullanılan 'İki bayram arası düğün yapılır mı?' sorusu internette araştırılıyor.

Vatandaşlar bu konu hakkında merak ettikleri bazı sorulara arama motorlarında yanıt aramaya başladı.

Bu konu hakkında en çok merak edilenler arasında " İki bayram arasında evlenmek caiz midir?" ve "İki bayram arası düğün yapılır mı?" soruları yer alıyor.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

İki bayram arasında evlenmek caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Ülkemizin bazı yörelerinde, Ramazan ile Kurban Bayramları kast edilerek “İki bayram arasında düğün yapılmaz ve nikâh kıyılmaz.” denilmektedir. Bu sözün dinî yönden hiçbir dayanağı bulunmamaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) ile Hz. Âişe (r.a.) iki bayram arasında yer alan Şevval ayında evlenmişlerdir (Müslim, Nikâh, 73). Şartlar ve imkânlar müsait olduğu zaman senenin bütün günlerinde ve günün her saatinde düğün yapılabilir, nikâh kıyılabilir. Yani nikâh için belli bir zaman ve vakit yoktur. Bu sebeple iki bayram arasında düğün yapmakta ve nikâh kıydırmakta dinimiz açısından hiçbir sakınca bulunmamaktadır.