İKİNCİ KEZ SAKATLANDI! Real Madrid'e Arda Güler şoku! Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler talihsiz bir sakatlık daha yaşadı. İşte detaylar..

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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sezon öncesi antrenmanda sakatlanarak sahalardan uzak kalmıştı.

Real Madrid'in ve milli takımımızın genç yıldızı Arda Güler, takımının ABD'deki hazırlık kampında dizinden sakatlanmış ve sonrasında ameliyat edilmişti.

Real Madrid formasıyla henüz resmi bir maçta forma giyemeyen Arda Güler geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlamış ve futbolseverleri sevindirmişti.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti bugün yaptığı açıklamada, "Arda Güler iyi ve hazır durumda. Biraz ritim eksikliği var ve bizim oyun tarzımıza alışması gerekiyor. O çok büyük bir yetenek. Vinicius, Arda, Carvajal ve Mendy'nin kaç dakika oynayabileceğini değerlendirip karar vermem gerekiyor." sözleriyle müjdeli haberi vermişti.

Arda Güler'in Real Madrid'in yarın sahasında oynanacağı Las Palmas maçına forma giymesi beklenirken bugün gelen bir haber herkesi şok etti.

İkinci kez sakatlandı

Yaşadığı ilk sakatlığın ardından takımla antrenmanlara başlayan ve yarın oynanacak maçta forma şansı bulması beklenen Arda Güler bugün gerçekleştirilen antrenmanda yeniden sakatlandı.

Real Madrid tarafından yapılan resmi açıklamada "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu." ifadelerine yer verildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Arda Güler yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak..