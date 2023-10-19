İkinci Melissa Vargas geliyor! Filenin Sultanları'na bir takviye daha! Türk vatandaşlığı almıştı.. Melissa Vargas'ın ardından yıldız bir voleybolcu daha Milli takım forması giymek için gün sayıyor. İşte Türk vatandaşlığına geçen ve Türk milli takımını seçen o isim..

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FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonluğu ve Olimpiyat elemelerinde namağlup olarak Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları 2023 yılına damga vurdu.

A Milli Kadın Voleybol takımımızda en dikkat çeken isimlerin başında ise Küba asıllı milli voleybolcumuz Melissa Vargas geliyor.

Gösterdiği performans ile tüm sporseverlerin beğenisini toplayan Melissa Vargas, Filenin Sultanları'nın vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

Melissa Vargas'tan sonra Türk vatandaşlığı alarak Milli takım forması giymeyi bekleyen bir isim daha bulunuyor.

2022 yılında Türk vatandaşlığını kazanan VakıfBank takımının başarılı voleybolcusu Alexia Carutasu'nun milli formayı giymek için gün sayıyor.

Türk Milli takımında oynamayı tercih eden Alexia Carutasu rumen basınına verdiği bir röportajda "Türkiye'yi seçtim çünkü insana her gün böyle fırsatlar sunulmuyor. Ayrıca, Türkiye'nin Romanya'dan çok daha fazla yarışmaya erişimi var. Romanya her zaman kalbimde kalacak. Romanya benim doğup büyüdüğüm ülke." ifadelerine yer vermişti.

Milli formayı giyeceği tarih belli oldu

VakıfBank'ta gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Alexia Carutasu'nun milli takım formasını giyeceği tarih belli oldu. Romanya asıllı Alexia Carutasu Ocak 2024'ten itibaren Milli takımın formasını giyebilecek.

Alexia Carutasu ülkemizde daha önce Galatasaray'da forma giymişti..