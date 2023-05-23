İkinci tur seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? İşte e-Devlet seçmen kağıdı sorgulama Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine kısa bir zaman kala vatandaşların gündeminde seçmen kağıtları yer alıyor. Peki ikinci tur seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? İşte e-Devlet seçmen kağıdı sorgulama ekranı...

14 Mayıs'ta gerçekleşen Türkiye genel seçimlerinin ardından salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle seçimler ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Türkiye, 28 Mayıs tarihinde tekrar sandık başına geçecek.

İkinci tur seçimlere kısa bir zaman kala vatandaşların gündeminde seçmen kağıtları yerini aldı.

Seçmen kağıtlarını çöpe atanlar ya da kaybedenler, tekrar dağıtılıp dağıtılmayacağını merak ediyordu.

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, seçmen bilgi kağıtlarının tekrar dağıtılacağını açıkladı.

Bunun üzerine milyonlarca vatandaş, ikinci tur seçim kağıtlarının ne zaman dağıtılacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Seçmen bilgi kağıtları tekrar dağıtılacak

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, seçmen bilgi kağıtları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"YSK müracaatımız üzerine 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar vermiştir"

Seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak?

Seçmen bilgi kağıtları 26 Mayıs 2023 Cuma gününe kadar dağıtılmış olacak. Seçmen kağıtları kendisine ulaşmayan seçmenler, seçmen kağıtlarını muhtarlıklardan alabilecekler.

Ayrıca ikinci tur seçimlerinde oy kullanacağınız okulu ve sandık bilgilerini Yüksek Seçim Kurulu sitesinden e-Devlet kapısıyla öğrenebilirsiniz.

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