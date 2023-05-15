İkinci turda yüzde kaçla kazanılır? 2. tur kazanma yüzdesi! 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 50 sınırını geçemeyen adaylar, yeterlilik sağlayamadı. Seçimlerin 2. tura kaldığını duyuran YSK, 28 Mayıs'ta sandığa gidileceğini açıkladı. Peki, 2.tur yüzde kaçla kazanılır? İkinci turda kaç oy gerekir? İşte adayların alması gereken oy yüzdesi...

Türkiye, ikinci kez sandığın yolunu tutacak.

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen seçimlerde kazanan çıkmadı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sinan Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görüldü.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışı sandıklarının da açılmasının ardından seçimin ikinci tura kaldığını duyurdu.

Yüzde 50 şartını geçemeyen adaylar, yeniden yarışa girecek.

2. turda seçilme yüzdesi de değişiklik gösterecek. Bu kapsamda vatandaşlar, "ikinci turda yüzde kaçla kazanılır", "2. tur seçilebilme yüzdesi", "2.turda yüzde kaç yeterli" gibi başlıklara yanıt arıyor.

Peki, ikinci turda yüzde şartı var mı? 2.tur yüzde kaç oyla kazanılır? İşte yanıtı...

2. turda yüzde şartı var mı?

İkinci turda %50 şartı yoktur, en yüksek oyu alan kazanıyor.