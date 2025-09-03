İKM sonuçları 2025: İnfaz Koruma Memuru alımları açıklandı mı, nasıl bakılır? İşte, sonuç bilgileri..

Adalet Bakanlığı, bu yıl toplam 5 bin personel alımı gerçekleştirecek.

İki farklı ilanla duyurulan bu alımlarda, en büyük kontenjan 3 bin 179 personel ile infaz koruma memurluğu kadrosuna ayrıldı.

Adalet Bakanlığı İKM başvuruları 15 Ağustos'ta son buldu. 3 bin 500 personel alımı ilanına başvuru yapanlar sonuç tarihini araştırıyor.

Peki Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı sonuçları açıklandı mı? İnfaz ve Koruma Memuru alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İKM mülakatları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

İKM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025

Adalet Bakanlığı CTE İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) personel alımı sonuçları açıklanmadı.

Sonuçlar yayınlandığı anda, adaylar Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesinden erişim sağlayabilecek.

SÖZLÜ SINAV BİLGİSİ

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 22 Eylül 2025 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.