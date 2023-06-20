İlave tediye yattı mı, 1. taksit ne zaman ödenecek? Tediye ödeme tarihleri 2023 İlave tediye adı altında ödeme alacak olan kamu işleri için tarih belli oldu. Bu kapsamda, 2023 ilave tediye ilk taksit ne zaman ödenecek merak ediliyor. İşte 2023 tediye ilk ödeme tarihi...

Devlete ait olan şirket ve kurumlar veya belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemeye tediye adı veriliyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. İlave tediye alacak olan kamu işçileri ikramiyelerinin yatacağı günü bekliyor. Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki bu yılın ilk ilave tediyesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında ödenecek? Haziran 2023 ilave tediyeleri ne zaman yatacak? İşte tarihi... 2023 Tediye ödemeleri ne zaman? Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.