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İlginç gelecek ama...1 kaşık kaymak ekleyin, pilavınız şenlensin!

İlginç gelecek ama...1 kaşık kaymak ekleyin, pilavınız şenlensin! Pirinç veya bulgur pilavını kaymaklı yapmayı hiç denediniz mi? Bu lezzetin tadına varan, bir daha vazgeçemiyor.