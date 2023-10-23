İlginç gelecek ama...1 kaşık kaymak ekleyin, pilavınız şenlensin!

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Pilav, yemeklerin yancısı olarak dünya genelinde tüketilir.
Ülkemizde de pirinç ve bulgur pilavı yemeklerin yanını süsler.
Herkesin farklı bir pilav yapışı olsa da, temelde tane tane olması gerekir.
Pilav yaparken çeşitli ipuçları da uygulanabilir; Limon sıkmak, şeker koymak gibi...
Peki, bir de kaymakla deneyin desek!
Kaymaklı pilav efsanesi
Kaymaklı pilav kulaklara oldukça garip gelse de, damaklarınızı şenlendirecek bir lezzet verecek.
Pilavınızı, pirin yada bulgur fark etmez, bildiğiniz gibi pişirin. Suyunu çekme esnasında 1 kaşık kaymak ilave edin.
Yerken kimse anlayamayacak ama herkes sırrını soracak.
Kaymak, pilava kattığı aroma ve dokusuyla vazgeçilmesiniz olacak.