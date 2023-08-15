İlk hafta bitti! 2023-2024 Süper Lig maç sonuçları ve puan durumu
ensonhaber.com

Taraftarların heyecanla beklediği an geldi çattı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) takvimi doğrultusunda, 2023-2024 Trendyol maçları 11 Ağustos'ta başladı.

Taraftarlar, bu sezonun ilk maçlarını dört gözle beklerken, gündemde maç sonuçları ve güncel puan durumu yer alıyor.

İlk hafta istediği sonucu alamayan Galatasaray beraberlik yaşarken, ve Beşiktaş, galibiyet elde etti.

Taraftarlar sıralamayı ve maç sonuçlarını merak ediyor. İşte güncel tablo...

Süper Lig 1. hafta maç sonuçları

· Trabzonspor 1 - 0 Antalyaspor

· Konyaspor 1 - 1 İstanbulspor

· Kasımpaşa 3 - 2 Ankaragücü

· Kayserispor 0 - 0 Galatasaray

· Pendikspor 1 - 5 Hatayspor

· Sivasspor 1 - 1 Samsunspor

· Fenerbahçe 2 - 1 Gaziantep FK

· Adana Demirspor 2 - 1 Rizespor

· Alanyaspor 2 - 0 Başakşehir

· Karagümrük 0 - 1 Beşiktaş

Süper Lig puan durumu

İlk hafta bitti! 2023-2024 Süper Lig maç sonuçları ve puan durumu