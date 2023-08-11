İlk kez ev alacaklara müjde! İlk defa ev alacaklara destek ödemesi ne zaman? Ödemeler nereden, nasıl alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilk defa konut alacak olanlara finansal destek verileceğini açıkladı. Açıklama sonrası destek ödemelerinin ne zaman ve nasıl verileceği merak uyandırdı..

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program hazırlıkları kapsamında, İstanbul Finans Merkezi'nde finans dünyasının temsilcileriyle buluştu. Önemli açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz'dan ilk evini alacaklara müjde gibi bir haber verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Konut arzı teşvik edilecek. İlk konut alacak olanlara finansal destek verilecek" ifadelerine yer verdi. Cevdet Yılmaz ayrıca "İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz. Merkez Bankası ile BDDK'nın bu konuda çalışması var, konut arzını artırmak durumundayız" ifadelerine yer verdi. Bu açıklamanın ardından konu hakkında aramalar hız kazandı. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar internette arama yapmaya başladı. Peki, ilk defa ev alacaklara destek ödemesi ne zaman? İşte detaylar.. İlk defa ev alacaklara destek ödemesi ne zaman? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın müjdesini verdiği ilk defa ev alacaklara destek ödemelerinin ne zaman başlayacağı ve detayları henüz belli olmadı. Ancak proje detaylarının Eylül ayında netlik kazanması bekleniyor. Konu hakkında detaylı açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.