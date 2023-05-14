İlk kez oy kullanacak genç seçmen sayısı! 14 Mayıs seçimde kaç kişi oy kullanacak? Beklenen gün geldi. Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına geçti. YSK ilk kez oy kullanacak genç seçmen sayısını açıkladı. Peki seçimde kaç kişi ilk kez oy kullanacak? İşte ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı...

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri başladı. Milyonlarca seçmen desteklediği adaya oy kullanmak için sandık başına geçti. 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 17:00'de sandıkların kapanmasıyla sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimlerde oy kullanacak kişi sayısını ve ilk kez oy kullanacak genç seçmen sayısını açıkladı. Seçimin tamamlanmasına saatler kala vatandaşlar ilk kez oy kullanacak seçmen sayısını merak ediyor. Peki seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı kaç? Kaç kişi oy kullanacak? İşte merak edilenler... Seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı verilere göre 4 milyon 904 bin 672 kişi bugün ilk kez oy kullanacak. Diğer yandan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen daha ilk kez oy kullanacak.