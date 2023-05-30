İLK MESAİ: TBMM 28.Dönem yemin töreni ne zaman, saat kaçta? Seçimlerin akabinde görevine başlayacak olan milletvekilleri, öncelikle yemin edecek. Peki, Meclis'te yemin töreni ne zaman? TBMM 2023 yemin töreni ne zaman, saat kaçta? İşte 28. dönem Meclis yemin ve açılış tarihi!

Meclis, yemin töreni için hazırlanıyor... Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir döneme başlayacak. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 28. dönem Milletvekilliği seçim sonuçları kapsamında seçilen milletvekilleri belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün TBMM çağrısız toplanacak. Peki, Meclis yemin töreni 2023 ne zaman yapılacak? TBMM 28.Dönem yemin töreni saat kaçta? İşte detaylar... TBMM yemin töreni ne zaman? TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğüne göre, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yemin töreni ve kabine gelişmeleri Cuma günü olabilir" dedi.