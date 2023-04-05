İLK ÖDEMELER BAŞLADI! SON DAKİKA EYT maaşı yattı mı? Başvuran hesabını kontrol ediyor... Dört gözle beklenen EYT'de ilk ödemelere ilişkin son dakika haberi geldi. Milyonlarca EYT'li banka hesaplarını kontrol etmeye başladı. EYT maaşı yattı mı? EYT maaşı bağlandı mı? İşte ilk maaş hakkında detaylar...

EYT'lilerin gözü kulağı banka hesaplarında... SGK'ya emeklilik başvurusunda bulunan EYT'li vatandaşlar, ilk maaşlarını almak için sabırsızlanıyor. Son dakika haberine göre, EYT kapsamında emekli olanlara maaş ödemeleri başladı. Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemeler yapılıyor. Bu kapsamda EYT maaşı sorgulamaları da hız kazandı. EYT maaşı yattı mı? EYT ilk maaş ödendi mi? soruları gündemde yer alıyor. İşte EYT maaş bağlananlar ile ilgili ödeme haberi... Son dakika EYT maaşı yattı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Bu kapsamda çok sayıda EYT'li emeklilik için başvuru yaptı. Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı. Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor.