İlk oruç, ilk sahur ve ilk iftar ne zaman? İşte 2023 Diyanet il il Ramazan imsakiyesi! 2023 yılı Ramazan İmsakiyesi ve sahur, iftar vakitleri sorgulanıyor. Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu, internet sitesi üzerinden 2023 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. Peki ilk oruç ve ilk iftar ne zaman? İşte 2023 il il Ramazan imsakiyesi...

En mübarek aylardan olan ve rahmet, bereket dönemi olarak bilinen Ramazan ayı bu sene Mart ayında başlamış olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 23 Mart'ta başlayacak olan bu ay için vatandaşlar, ilk iftar tarih ve saatini sorgulamaya başladı. Peki ilk oruç ne zaman?

İlk oruç ve ilk iftar ne zaman?

Ramazan'da ilk oruç için sahura 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe’ye bağlayan gece kalkılmış olacak. Diyanet’in yayınlamış olduğu dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü 23 Mart 2023 tarihinde yani Perşembe günü idrak edilecek.

Bu nedenle bu sene ilk sahura 22 Mart 2023 Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe’ye bağlayan gece kalkılmış olacak.

23 Mart Perşembe günü ilk oruçlu gün olurken, bugün yani Perşembe günü orucun 1. günü olmuş olacak.

İlk sahur ve ilk teravih namazı ne zaman?

2023 senesinde ilk sahura 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe’ye bağlayan gece kalkılmış olacak.

22 Mart 2023 akşamında da ilk teravih namazı kılınacak.

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Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" isimli internet sitesinde, dünyanın farklı yerlerindeki yerleşim yerlerine ait olan Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. Vakitleri öğrenmek için oturduğunuz ülke, il ve ilçeyi seçmeniz yeterli.