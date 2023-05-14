İLK RAKAMLAR GELDİ! SEÇİM SONUÇLARI 2023: İstanbul, Ankara, İzmir açılan sandıklar... Türkiye'nin 5 yıllık kaderini çizen seçimde sandıklardan ilk rakamlar gelmeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il seçim sonuçları merak ediliyor. İşte açılan sandık oranları ve oy sonuçları ENSONHABER'de...

Türkiye seçimini yaptı, oyunu kullandı.

14 Mayıs Pazar sabahı 08.00'da başlayan oy kullanma işlemleri, 17.00 itibarıyla son buldu.

Seçmenler, 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili adayları arasında tercihini gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Seçimler tüm yurtta sakin şekilde sonuçlandı. 16.59 itibariyle tüm ülkede oy verme işlemleri sonuçlandı. Yasaklar 18.30 itibariyle kalktı" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasındaki rekabet, sonuçlanıyor.

81 ilde sandıklardan çıkacak olan sonuçlar merakla bekleniyor. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Ata İttifakı oy oranlarında ilk oranlar belli oldu.

Milyonlar, son dakika seçim sonuçları ve sandıklarda son durum konusuna odaklandı.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının akabinde 2023 seçim sonuçları gündemin en çok araştırılanları arasında yer alıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere illerin oy oranları ve açılan sandıkların yüzdesi netleşmeye başladı.

Vatandaşlar, "kim önde", "hangi ilde kim kazanıyor" gibi sorulara yanıt arıyor.

Seçimin ikinci tur ihtimali ise belli olacak.

2007 yılında kabul edilen anayasa değişikliği uyarınca Cumhurbaşkanı adayının seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekiyor. Bu da seçmen sayısının en az yüzde 50'si +1 oy demek oluyor.

İşte ilk rakamlara göre büyükşehirlerde oy sonuçları 2023!

İstanbul'da Güncel Durum: Recep Tayyip Erdoğan %49.61 Kemal Kılıçdaroğlu %45.39 Sinan Oğan %4.63 Muharrem İnce %0.37

2023 SEÇİM SONUÇLARI ANLIK VERİLER