İLK TERAVİH SAATİ! Bugünkü teravih namazı saat kaçta? 22 Mart Çarşamba teravih vakti Ramazan'ı karşılamak için bu akşam tüm camilerde teravih namazı kılınacak. Müslüman alemi, 2023 ilk teravihi için ibadethanelerin yolunu tutacak. Peki, 22 Mart Çarşamba teravih namazı saat kaçta? İşte teravih vakti...

Ramazan ayında kılınan teravih namazı, bu akşam başlıyor. Camileri dolduracak olan Müslümanlar, iftarın ardından teravih namazını kılacak. Teravih evde de kılınabileceği gibi cemaatle kılınması daha sevaptır. Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Peki, ilk teravih saat kaçta? 22 Mart 2023 Çarşamba teravih kaçta? İşte teravih namazı vakti... 22 Mart teravih saat kaçta? 2023 yılı Ramazan Ayının ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. İSTANBUL İLK TERAVİH: 20.45 ANKARA İLK TERAVİH: 20.28 İZMİR İLK TERAVİH: 20.48 ADANA İLK TERAVİH: 20.14 KONYA İLK TERAVİH: 20.27