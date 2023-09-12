İlk yarıda şok skor! Japonya - Türkiye maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın..

Japonya ile Türkiye arasında oynanan hazırlık maçını canlı izlemek isteyenler arama motorlarında aramalarına hız kazandırdı.
Belçika'da oynanan mücadele saat 15:20'de başladı. A Milli takımımız Japonya ile tarihinde 3. kez karşılaşıyor.
Japonya - Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz.
A Milli Futbol takımımız Japonya karşısına Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Salih Uçan, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci, Bertuğ Yıldırım 11'i ile çıktı.
JAPONYA - TÜRKİYE MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli takımımız ilk yarıyı Japonya karşısında 3-1 geride kapattı. A Milli takımımızın tek golünü 44. dakikada Ozan Kabak kaydetti.