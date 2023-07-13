İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 ilkokul kayıt tarihleri Yaz tatili kaldığı yerden devam ederken velilerin gündeminde ilkokul kayıt tarihleri yer alıyor. İlkokul çağına gelen öğrencilerin velileri arama motorlarında “İlk okul kayıtları ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt arıyor.

Veliler, çocuklarının eğitim hayatında ilk adımları atacakları ilkokul kayıtları konusunda zamanında bilgilendirilmek istiyor.

Okulların tatilden sonra başlayacak olan kayıt süreci, öğrenci velileri tarafından yakından takip ediliyor.

Çocuklarının geleceği için en doğru kararı vermek isteyen veliler, kayıt tarihlerini öğrenmek ve gereken belgeleri hazırlamak için büyük bir özveriyle çalışıyor.

İlkokul kayıtları, her yıl belirli bir tarih aralığında gerçekleşiyor. Genellikle yaz tatilinin sonuna doğru başlayan bu süreçte veliler, önceden belirlenen tarihlerde okullara başvurularını yapabiliyorlar.

Yaz tatili devam ederken veliler, arama motorlarında ilkokul kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. İşte beklenen tarih…

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor?

İlkokul öğrenci kayıtları 14 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilecek.