İllüzyon: Sherlock gibi olun, gizlenen timsahı bulun...

Resimli bulmacalar, çocuklar ve yetişkinler için en iyi beyin oyunudur.

Yapboz, bulmaca, kelime oyunları, gizli nesne bulmacaları, sıra dışı bulmacalar vb. gibi klasik aktiviteler, beyni uyarmak, genç okuyucuların zihinlerini zorlamak ve güçlendirmek ve farklı temel bilişsel becerileri geliştirmek için faydalı olabilir.

İşte bu resimde gizlenmiş bir timsahı 12 saniyede bulmanızı isteyen bir bulmaca. Bulabilecek misiniz?

Resim: Brightside

İşte zekanızı zorlayacak bir resim bulmacası! Bu resimdeki gizli timsahı 12 saniyede bulursanız, kendinizi tebrik edin. Bu resim bulmacası IQ testine hazır olun!

Sessiz bir yer bulun ve tüm dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın. 12 saniyelik bir zamanlayıcı ayarlayın ve başlayın!

Görüntüyü dikkatlice tarayın. Timsahı fark etmek zor olabilir, ancak pes etmeyin.

Bu zorlu bulmacayı çözmek için şu ipuçlarını kullanın. Bir timsahın varlığına işaret edebilecek özellikleri, şekilleri, desenleri ve renkleri arayın.

Bulmakta zorlanırsanız, resmi yakınlaştırmayı deneyin. Resme kuşbakışı bakın.

Varsayımlarda bulunmayın. Timsahın tamamını arıyor olabilirsiniz, ancak bitki örtüsünün arkasında gizlenmiş veya suyun altında kalmış olabilir.

Zaman doldu...

İşte yanıtı: