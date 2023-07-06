İllüzyonist Aref tutturdu, hisseler yüzde 785 fırladı! Borsa İstanbul'dan flaş yasak... Borsa İstanbul, Avrupa Yatırım Holding hissesine ilişkin olarak internetten emir vermeyi bir ay süreyle kısıtladı.

2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla milyonlarca kişi tarafından tanınan ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, yıllar sonra gündeme geldi.

Borsa'daki tahminleri tutan Aref, emir verdiği hissenin yüzde 785 yükselmesiyle dikkatleri çekti.

Borsa İstanbul, Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yaptığı tespit edilen illüzyonist Aref Ghafouri için tedbir aldı, emir yasağı getirdi.

Hızlı yükselişi takibe alan Borsa İstanbul hisse üzerinde alınabilecek hemen hemen tüm kısıtlamaları uygulamaya koysa da yükseliş durdurulamadı.

Alım satım yasaklandı

BİST, Avrupa Yatırım Holding hissesine internetten emir yasağı getirdi. Böylece internet üzerinden Avrupa Yatırım Holding hissesi alım ve satımı gerçekleştirilemeyecek.

Kısıtlama bir ay süreyle geçerli olacak ve bunun yanında açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyattan işlem kısıtlamaları da hisse özelinde devam edecek.

Hisse almak ya da satmak isteyen yatırımcılar aracı kurumlarını telefonla arayarak emir verebilecekler.