İltica süreci 2025: Nasıl iltica edilir? İltica başvurusu nasıl yapılır?

Yağmur Uçar

Hiç "iltica etmek" isteyen birine denk geldiniz mi...

Günümüzde oldukça sık araştırılan bu konu, çeşitli problemlerden ve amaçlardan doğuyor.

İltica etmek isteyenler, genellikle kişinin kendi ülkesinde yaşadığı güvenlik sorunları, zulüm, ayrımcılık veya şiddet gibi nedenlerle başka bir ülkeye sığınma arayışına giriyor.

İltica talebinde bulunan kişiler, genellikle çok zor bir sürecin içine girerler ve yeni bir başlangıç yapmak, bilinmeyen bir dünyada yer edinmek adına büyük bir cesaret gösterirler.

Aynı zamanda bir hak ve insani bir süreç olarak uluslararası hukuk tarafından korunan iltica nedir, nasıl yapılır, nasıl bir süreçtir sizler için araştırdık.

İşte "iltica" hakkında en çok merak edilenler...

İLTİCA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2025

İltica başvurusu, başvurulan ülkenin yetkili makamlarına yapılır.

Genellikle, ülkeye giriş yaptıktan sonra, göçmenlik ofisi, polis veya ilgili diğer devlet kurumlarına başvuru yapılır.

Başvuru yapmak isteyen kişi, öncelikle sığınmak istediği ülkeye fiziksel olarak ulaşmalıdır. Kişi, polis veya göçmenlik ofisine giderek iltica etmek istediğini belirtir.

Başvuru sahibine, iltica başvuru formu verilecektir. Bu formda, kişinin kimlik bilgileri, ülkesindeki zulüm durumu, başvurunun gerekçesi gibi bilgiler talep edilir.

Kaydedilen başvuru formunun ardından mülakat da talep edilebilir. Başvuru sahibinin yaşamış olduğu zulüm ve tehditleri ayrıntılı bir şekilde anlatması istenir.

Var ise şu evraklar istenebilir;

Polis raporları (varsa)

Hastane raporları veya işkence izleri

Tanık beyanları veya yazılı açıklamalar

Medya raporları veya belgeseller (maruz kaldığı olayla ilgili)

Fotoğraf veya video kanıtları (şiddet veya tehditlere dair)

BAŞVURU ONAYI

Başvurunuz incelendikten sonra, ilgili yetkililer karar verecektir.

Eğer başvuru kabul edilirse, başvuru sahibi sığınma hakkı kazanır ve yasal olarak o ülkede kalabilir. Genellikle mülteci statüsü, sığınma hakkı veya geçici koruma statüsü verilir.

Eğer başvuru reddedilirse, başvuru sahibine ülkede kalma hakkı verilmez. Ancak, reddedilen başvurulara karşı genellikle itiraz hakkı vardır ve kişi yasal olarak itiraz edebilir.

İLTİCA EDEN VATANDAŞLIKTAN ÇIKAR MI

Bir kişi, Türkiye'den iltica ettiğinde vatandaşlık durumunu kendi iradesiyle değiştirmez. Ancak, bazı kişiler Türk vatandaşlığından feragat etmek isteyebilir.